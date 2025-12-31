Gökmen Özdenak kimdir? Galatasaray efsanesi Gökmen Özdenak, hastanede kalp krizi geçirdi

Bir süredir kalp krizi sebebiyle hastanede tedavi gören Gökmen Özdenak, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşama tutunamadı. Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden biri olan Özdenak, 78 yaşında hayata veda etti. Kalp krizi sebebi ile yoğun bakımda tedavi görüyordu, vefat etti Gökmen Özdenak kimdir, Gökmen Özdenak neden vefat etti?

GÖKMEN ÖZDENAK VEFAT ETTİ!

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Gökmen Özdenak'tan üzücü haber geldi. Bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altında olan Özdenak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 78 yaşında yaşamını yitiren efsane futbolcunun vefatı, spor dünyasında ve sevenleri arasında derin bir üzüntüye neden oldu.

GÖKMEN ÖZDENAK KİMDİR?

Gökmen Özdenak, 22 Haziran 1947 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk futboluna hem saha içinde hem de saha dışında önemli katkılar sunan Özdenak, eski millî futbolcu ve spor yazarı kimliğiyle tanındı. Futbolculuk kariyerinin ardından spor medyasında yazarlık ve televizyon yorumculuğu yaptı. Kamuoyunda "Ayı Gökmen" lakabıyla bilinen Özdenak, eski millî kalecilerden Yasin Özdenak'ın da ağabeyidir.

GÖKMEN ÖZDENAK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbol kariyeri boyunca İstanbulspor ve Galatasaray formalarını terleten Gökmen Özdenak, özellikle Galatasaray'daki uzun yıllarıyla hafızalara kazındı. Sarı-kırmızılı ekipte 13 sezon boyunca görev alan Özdenak, kulübün önemli başarılarında pay sahibi oldu. Bu dönemde 4 lig şampiyonluğu ve 2 Türkiye Kupası kazanan kadrolarda yer aldı.

KARİYERİNDEKİ UNUTULMAZ BAŞARILAR

Golcülüğü ve hava toplarındaki etkili performansıyla öne çıkan Gökmen Özdenak, 1976 yılında Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki 50. golünü atan futbolcu olarak tarihe geçti. Sahadaki mücadeleci yapısıyla taraftarın sevgisini kazanan Özdenak, 1980 yılında aktif futbolculuk kariyerine nokta koydu.