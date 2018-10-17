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Gökhan: Özür dilerim

Beşiktaş’ta idman maçında tartıştığı hocasından özür dileyen yıldız oyuncu krizin daha fazla büyümesini engelledi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 07:38
Gökhan: Özür dilerim

Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile futbolcuların son zamanlarda sık sık tartışma yaşaması dikkat çekiyor. Quaresma ne zaman oyundan çıksa tavır sergiliyor. Oğuzhan da Kayseri maçı sonrası hocasının uzattığı eli sıkmamıştı. Bu olumsuz davranışlara son olarak Gökhan Töre de eklenmişti. Yıldız oyuncu, 21 yaş altı takımıyla yapılan idman maçında hocasıyla tartışma yaşamıştı. Şenol Güneş'in verdiği direktifi hiçe sayarak oynadığı bölgenin değişmesini istemeyen ve direten yıldız oyuncu, davranışının cezasını soyunma odasına gönderilerek ödemişti. Şenol Güneş'in otoritesini ciddi şekilde sarsabilecek hareketin sonuçları ağır olabilirdi ama Töre hatasının farkına çabuk vardı ve hocasından özür diledi. 

Daha çok hırs bastı
Gökhan özür dilemeseydi bu yaşanan gerginlik takımın geleceğini oldukça olumsuz etkileyebilirdi. Töre özür dilemekle yetinmedi, sosyal medyadan hocasıyla birlikte olan fotoğrafını paylaştı. Kulübün sosyal hesabı da bu paylaşımı beğendi. Saman alevi gibi parlayan bu krizi Güneş fırsata çevirmesini de bildi. Oyuncusuyla yaptığı görüşmeden sonra Gökhan’ın çıktığı antrenmanlarda son derece hırslı olduğu dikkatlerden kaçmadı. Tecrübeli çalıştırıcının öğrencisini "Çalışmaya devam ettikçe formayı kapabilecek bir oyuncusun" diyerek motive ettiği öğrenildi. 

TEDAVİSİNE BAŞLANDIAdriano 4 hafta yok U21 takımıyla oynanan hazırlık maçında yaşadığı sakatlık sonrasında karşılaşmayı yarıda bırakan Adriano’dan kötü haber geldi.  Brezilyalı futbolcu 4 hafta sahalardan uzak kalacak. Adriano'nun dizindeki ödemin giderilmesinden sonra tekrar kontrolden geçeceği öğrenildi.   Barbekü keyfi
Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları devam ederken, dünkü idman sonrasında barbekü partisi yapıldı. İkinci Başkan Serdal Adalı, Asbaşkan Umut Güner, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Kavalcı ve Melih Aydoğdu'nun da yer aldığı partide keyifli anlar yaşandı.


(Türkiye)
Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 07:38
  1. Kayseri
  2. Beşiktaş
  3. Gökhan Töre:

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