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Medya Gökhan Kayış Sözcü TV'den ayrıldı
Medya

Gökhan Kayış Sözcü TV'den ayrıldı

Yeniakit Publisher
2023-10-11 18:52:00 -
Gökhan Kayış Sözcü TV'den ayrıldı

CHP'nin borazanlığı yapan Sözcü TV’de 'S Raporu' adlı programı sunan Gökhan Kayış, kanalla yolları ayırdı.

Fondaş Sözcü TV’de 'S Raporu' adlı programı sunan Gökhan Kayış, kanalla yolları ayırdı.

“YENİ MACERALARDA GÖRÜŞMEK ÜZERE”

 

Sosyal medya hesabından “Sözcü TV maceramızı bugün noktaladık. Bir haber merkezinin doğumuna tanıklık ettik elimizden gelen katkıyı sunduk. Emeklinin ve astsubayların hukuk mücadelesi veren herkesin sesi olmaya çalıştık” paylaşımında bulunan Gökhan Kayış, “Yeni maceralarda görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.
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