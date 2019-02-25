Gökhan golü attı, sevinmedi Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında mücadelenin 10.

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında mücadelenin 10. dakikasında Gökhan Gönül’ün golüyle 1-0 öne geçerken, eski takımı karşısında golü bulan tecrübeli futbolcu gole sevinmedi.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlılar karşılaşmaya çok hızlı başlarken ilk gol de 10. dakikada Gökhan Gönül’ün ayağından geldi. Kagawa’nın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu Vida içeriye doldururken müsait pozisyondaki Gökhan Gönül topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi. Beşiktaş’a 2016-2017 sezonu öncesinde Fenerbahçe’den gelen tecrübeli futbolcu, eski takımına attığı bu golün ardından sevinmemesiyle dikkat çekti.

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