  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya'dan şaşırtan Türkiye açıklaması: Bize ihtiyacınız yok

Türkiye'nin ünlü dondurma markası iflas etti!

Türkiye, ABD Kongresi'ndeki alçaklığa tepki gösterdi

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gelmişti! Ahmedinejad suikasta uğradı

'EYT'nin 5 yıllık maliyeti 300 milyar dolar': AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş duyurdu!

Fulya Öztürk canlı yayında çılgına döndü: Onursuz, haysiyetsiz, vicdansız...

Katil Netanyahu'yu senatörler delirmiş gibi alkışladı! Vicdanlı insanlar protesto etti

Haluk Bayraktar, Baykar'ın yeni bombasını duyurdu! 300 milyon dolar yatırıp yapacağız

Katil Netanyahu, ABD Kongresi'nde konuştu! Alçak senatörler elleri patlayana kadar alkışladı

Karadeniz’de tehlikeli gerilim! Rusya savaş uçaklarını kaldırdı
Gündem Gökdelenler şehri yakıyor
Gündem

Gökdelenler şehri yakıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-25 09:57:00 -
Gökdelenler şehri yakıyor

İstanbul’un sıcaktan kavrulmasına ve nem oranının yükselmesine, gökdelenlerin sebep olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, “Yüksek binalar rüzgarı kesiyor, sıcaklık artıyor ve gökdelen camlarından yansıyan güneş ışıları da yansıdığı bölgenin ısısını daha da artırıyor" açıklamasını yaptı.

Türkiye ve Doğu Akdeniz'de 11 - 14 Haziran'daki sıcak hava dalgası, geçmişe göre 1.5 derece daha yükseldi. İstanbul'un da eskiye kıyasla 0,3 - 0,8 derece daha sıcak olduğu kaydedildi. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise ilginç bir araştırmayı bildirdi. "İstanbul'daki sıcaklık artışında gökdelenlerin, aşırı şehirleşme ve betonlaşmanın etkisi var. Sıcaklık bu yüzden kırsala göre 3 derece yükseliyor. Gökdelenlerin olduğu bölgelerde bu fark daha yüksek. Gökdelen, bina ve asfaltların siyah cisim dediğimiz güneş radyasyonunu emmeleri havayı daha ısıtıyor. Mecidiyeköy, Levent ve Maslak gibi semtlerdeki gökdelenler, rüzgârın şehir içine girmesini engelleyerek blok vazifesi görüyor. Şehir içinde hava sirkülasyonu olmadığı için bu merkezlerde sıcaklık daha yükseliyor" dedi.

21 TEMMUZ'DA DÜNYA REKORU

 Dünya genelinde 21 Temmuz Pazar günü, yakın tarihin en sıcak günü olarak kayıtlara geçti. İklim Değişikliği Gözlemleme Ajansı, o gün küresel ortalama sıcaklığın 17.09 santigrat derece olduğunu bildirdi.

 Prof. Dr. Orhan Şen, "Karadeniz üzerinden gelen kuzeydoğulu rüzgârlar nem getiriyor. Yaz aylarında nemin yüksek olmasının nedeni bu poyraz rüzgârıdır" dedi.

İstanbul tarihinde böyle nem az gördü! İşte ilçe ilçe hissedilen kavurucu sıcaklıklar
İstanbul tarihinde böyle nem az gördü! İşte ilçe ilçe hissedilen kavurucu sıcaklıklar

Yaşam

İstanbul tarihinde böyle nem az gördü! İşte ilçe ilçe hissedilen kavurucu sıcaklıklar
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AKOM’dan tehlikeli sıcaklık uyarısı
AKOM’dan tehlikeli sıcaklık uyarısı

Gündem

AKOM’dan tehlikeli sıcaklık uyarısı

O ilimizde sıcaklık 60-65 dereceye ulaşacak
O ilimizde sıcaklık 60-65 dereceye ulaşacak

Yaşam

O ilimizde sıcaklık 60-65 dereceye ulaşacak

Sıcaklıklar düşüyor, yağışlı havalar geliyor
Sıcaklıklar düşüyor, yağışlı havalar geliyor

Gündem

Sıcaklıklar düşüyor, yağışlı havalar geliyor

O bölgeye müjde: Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar geliyor!
O bölgeye müjde: Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar geliyor!

Yerel

O bölgeye müjde: Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar geliyor!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23