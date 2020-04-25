Gökçek'ten tokat gibi sözler: Vatan hainisin, sütsüzsün

yeniakit.com.tr Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca onanması istenen davanın tutuklu sanıklarından Mustafa Koçak'ın cezaevinde bir süredir açlık grevinde olduğu ve öldüğü bildirildi.

Davanın gerekçeli kararında, sanık Mustafa Koçak'ın daha önce örgütsel eylemlerde bulunduğu ve birçok olayda adının geçtiği ifade edilmişti. Terörist Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından gerçekleştirilen Savcı Kiraz'ın şehit edilmesi eyleminde kullanılan silahı sanık Murat Canım'ın örgütsel amaçlarla temin ederek sanık Mustafa Koçak'a verdiği belirtilmişti. Kararda, Koçak'ın da silahı eylemcilerden Şafak Yayla'ya teslim ettiği anlatılmıştı.

"Vatan hainisin, sütsüzsün"

Koçak'ın ölümüne tepki gösterenlere, Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek sert çıktı.

Gökçek, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"DHKP-C tarafından şehit edilen Savcı Selim Kiraz'ın katledilişinde ses çıkarmıyor ve katillere silah temin eden kişinin ölüm orucunda ölümüne isyan ediyorsan, sen vatan hainisin, sen sütsüzsün, sen bu ülkenin suyunu içip bu ülkeye ihanet eden kripto DHKP-C’lisin... Nokta..."

İşte Gökçek'in o tweeti: