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Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!

Ankapark İşletmeleri Genel Müdürü Cem Uzan, "Avrupa'nın en büyük temaparkı" olma özelliğini taşıyan Ankapark'ın 25 Mart'ta açılacağını söyledi.

19 Ocak 2019 Cumartesi 13:48
Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!

Ankapark İşletmeleri Genel Müdürü Cem Uzan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temaparkın açılışı için çalışmalarını hızlandırdıklarını söyledi.

Teklifler almaya başladık

Parkı görkemli bir organizasyonla 25 Mart'ta açacaklarını bildiren Uzan, "Açılış organizasyonu için teklifler almaya başladık." dedi.

Güvenlik sertifikalarının, kesin açılış tarihini belirlemede büyük rol oynadığını aktaran Cem Uzan, sertifikasyonlarla ilgili bütün ön yazışmaları ve anlaşmaları tamamladıklarını ifade etti.

"Tek tek kontrol ediliyor"

Ankapark'ta oyuncakların güvenliği açısından akıllarda soru işareti kalmaması için gerekli önlemleri aldıklarını dile getiren Uzan, "Firmalar bize süpervizörlerini gönderiyorlar. Süpervizörler her bir noktayı, vidayı ve kaynağı, bastığı zeminden aracın çıktığı en uç noktaya kadar tek tek kontrol ediyor." diye konuştu.

Ancak "tamamdır" cevabını aldıktan sonra parkın açılışını gerçekleştireceklerini vurgulayan Cem Uzan, "Bizim için en önemlisi bu sertifikasyonları almak." şeklinde konuştu.

Uzan, sertifikasyonları aldıktan sonra Almanya merkezli uluslararası denetim firması TÜV'e başvuracaklarını da anlatarak, "Bunları yapmazsanız parkı açamazsınız. Dünya Park Birliği, parkı açmanıza müsaade etmez. Onun dışında da hiçbir sigorta şirketi sizi sigortalamaz ve açamazsınız." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 13:48
  1. Ankapark
  2. Ankapark İşletmeleri Genel Müdürü Cem Uzan

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