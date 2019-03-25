Gökçek, Yazıcıoğlu'na mezarı başında dua etti

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinin onuncu yıl dönümünde, merhum Başkan'ın kabrini ziyaret eden Melih Gökçek, yeniakit.com.tr'ye Yazıcıoğlu'nu anlattı. Gökçek; "Rahmetli Muhsin, benim çok samimi bir arkadaşımdı. Vatanı ve milleti için yapmayacağı bir şey yoktu. Hiçbir zaman kendisini, nefsini ve partisini düşünmedi. Ben buna şahidim" dedi.

'O alçak FETÖ, Yazıcıoğlu'nun katili'

Gökçek, Merhum Yazıcıoğlu'nun FETÖ tarafından öldürüldüğünü yeniden ifade ederek; "Onun tahammül edemediği bir şey vardı, o da FETÖ. O alçak FETÖ, Muhsin Yazıcıoğlu'nun katilliğini yaptı. Olay kesinlikle ve kesinlikle bir cinayettir. Allah'a hamd olsun savcılık tekrar dava açtı. Umarım ki neticesi olur ve o katillerin yanına kar olarak kalmaz" şeklinde konuştu.

Gökçek, Merhum Yazıcıoğlu'nu rahmetle andığını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm gençlere örnek olacak bir hayatı vardı. Arkasında çok hoş bir seda bıraktı. Rabbim gani gani rahmet eylesin"