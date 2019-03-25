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Gökçek, Yazıcıoğlu'na mezarı başında dua etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarı başına gelerek dua etti. Gökçek; "O bir dava adamıydı. Hiçbir zaman kendi nefsini düşünmedi. Ben buna şahitlik ederim" dedi.

25 Mart 2019 Pazartesi 20:07

 Taha Emre ÖZDEMİR  ANKARA 

Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinin onuncu yıl dönümünde, merhum Başkan'ın kabrini ziyaret eden Melih Gökçek, yeniakit.com.tr'ye Yazıcıoğlu'nu anlattı. Gökçek; "Rahmetli Muhsin, benim çok samimi bir arkadaşımdı. Vatanı ve milleti için yapmayacağı bir şey yoktu. Hiçbir zaman kendisini, nefsini ve partisini düşünmedi. Ben buna şahidim" dedi.

'O alçak FETÖ, Yazıcıoğlu'nun katili'

Gökçek, Merhum Yazıcıoğlu'nun FETÖ tarafından öldürüldüğünü yeniden ifade ederek; "Onun tahammül edemediği bir şey vardı, o da FETÖ. O alçak FETÖ, Muhsin Yazıcıoğlu'nun katilliğini yaptı. Olay kesinlikle ve kesinlikle bir cinayettir. Allah'a hamd olsun savcılık tekrar dava açtı. Umarım ki neticesi olur ve o katillerin yanına kar olarak kalmaz" şeklinde konuştu.

Gökçek, Merhum Yazıcıoğlu'nu rahmetle andığını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm gençlere örnek olacak bir hayatı vardı. Arkasında çok hoş bir seda bıraktı. Rabbim gani gani rahmet eylesin"

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 20:07
  1. Muhsin Yazıcıoğlu
  2. Melih Gökçek
  3. FETÖ

YORUM YAZ

  • salihsalih11 dk önce
    bu olayı fetö yaptı ise , ozaman ortağı AK Parti suç ortağımı? siyasi ayağı yani???

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