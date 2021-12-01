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Gündem Gökçek, Yavaş’a meydan okudu: Bu gece…
Gündem

Gökçek, Yavaş’a meydan okudu: Bu gece…

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a meydan okudu. Gökçek “Mansur Yavaş iğne ucu kadar cesaretin varsa bu gece yayına katıl. Korkma… Rezil olma pahasına cevap verme onurunu yaşa…” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 17:11:00 -
Gökçek, Yavaş’a meydan okudu: Bu gece…

 YENİ AKİT  ANKARA 

Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a meydan okudu.

Resmi sosyal medya hesabından meydan okuyan Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Sevgili tweet alemi . Kendinden emin olan ekrandan kaçmaz. Yalan gemisi derya da batar. Bütün evraklar elinde, neden korkuyorsun Mansur? Çünkü yalan haberlerle algı yaptırıyorsun. İddiam şudur. ABB tarihinin en büyük vurgun dönemi mansur dönemidir. Bi sefer de cesur ol be” diye konuştu.

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