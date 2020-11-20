  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gökçebey Belediye Başkanı Öztürk, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu
Aktüel

Gökçebey Belediye Başkanı Öztürk, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-11-20 09:27:06 -
Gökçebey Belediye Başkanı Öztürk, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Belediye Başkanı Vedat Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Öztürk, belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hastalığın ilk görüldüğü günden bu yana aralıksız çalışmalara ve hemşehrileri ile görüşmelere devam ettiğini belirtti.

Riskin olduğunu ve günün birinde bunu yaşayacağını bildiğini aktaran Öztürk, "Biraz önce Kovid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Genel sağlık durumum iyi, şu an için endişelenilecek bir şey yok. Bir süre çalışmalarıma evden devam edeceğim. Son 5 gün içerisinde benimle temasta bulunanlardan test yaptırmalarını önemle rica ediyorum. Görüşmek üzere, hizmet yolunda en kısa zamanda mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müslüman sivilleri talim için öldürdüler! Haçlı komutanı özür diledi
Dünya

Müslüman sivilleri talim için öldürdüler! Haçlı komutanı özür diledi

Avustralya askerlerinin Afganistan'da 39 silahsız sivilin tutuklandıktan sonra talim amaçlı öldürüldüğü ortaya çıktı. Avustralyalı General A..
Maaş ve ikramiyeleri etkileyecek! Milyonlarca memuru ilgilendiriyor
Ekonomi

Maaş ve ikramiyeleri etkileyecek! Milyonlarca memuru ilgilendiriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Bakanlıktaki arkadaşlarımız ile Çalışma Bakanlığı'nın 3600 ek gösterge konusundaki çalışmaları devam ed..
CHP'den canlı yayında 'HDP ile anayasa' itirafı!
Siyaset

CHP'den canlı yayında 'HDP ile anayasa' itirafı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, katıldığı canlı yayında HDP ile bir anayasa çalışması yapılabileceğini söylerken ilerleyen dön..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay