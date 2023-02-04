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Siyaset Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, tedbiren görevden uzaklaştırıldı
Siyaset

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, tedbiren görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, "rüşvet almak" suçundan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'in görevinden tedbiren uzaklaştırıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 06:45:00 -
Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, tedbiren görevden uzaklaştırıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ünal Çetin hakkında "rüşvet almak" suçundan Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle Çanakkale 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklama kararı verildiği anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın derdest olması nedeniyle adı geçen Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 3 Şubat 2023 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır.

Ayrıca yürütülen soruşturma kapsamında Gökçeada Belediyesinde Fen İşleri Müdürü olarak görev yapan ve tutuklanan Mimar S.D. de Gökçeada Kaymakamlığımızca görevden uzaklaştırılmıştır."

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