Gökçeada açıklarında peş peşe korkutan depremler
AFAD tarafından verilen bilgiye göre, Gökçeada açıklarında 4,3, 5,3 ve 4,3 büyüklüğünde 3 deprem oldu.
Depremle ilgili bilgi veren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından verilen bilgiye göre, Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında saat 21.39'da 4.3, 01.50'de 5.3, 02.09'da 4.2 büyüklüğünde depremler oldu.
Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
Kızılay açıklama yaptı
Ege Denizi'nde oluşan 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrası Kızılay tarafından yapılan açıklamada gelişmelerin ekipler tarafından yakından takip edildiği bildirildi.