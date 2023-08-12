Gökbilimciler uzayın derinliklerinde tuhaf şekiller tespit etti: Soru işareti gerçek mi? İnsanın içini ürperten keşif

James Webb Uzay Teleskobu 1.470 ışık yılı uzaklıkta bilim insanlarını şaşırtan dev bir kozmik ‘soru işareti’ keşfetti.

James Webb Uzay Teleskobu’nun güncel görüntülerine yakından bakınca, sizi ufak bir sürpriz bekliyor olabilir. Muhteşem yıldız doğumu sahnelerinin arka planında, bir soru işaretini andıran kıvrım ve ışık lekesi beliriyor.

Avrupa Uzay Ajansı’nın teleskobunu kullanan ekip geçen haziran ayında, Vela Takımyıldızı’nda Dünya’dan yaklaşık 1.470 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve aktif olarak oluşmakta olan iki genç yıldıza şimdiye kadarki en ayrıntılı bakışı sunan bir görüntüyü paylaştı. Görüntüde Herbig-Haro 46/47 olarak adlandırılan yıldızlar, milyonlarca yıl boyunca büyürken onları “besleyen” bir malzeme diskiyle çevrelenmiş olarak görülüyor.

Ancak, yıldızların hemen altında, büyüleyici derin uzay görüntüsünün arka planında, gece gökyüzünde asılı duran dev bir ’soru işaretine’ benzeyen bir nesne görünüyor.

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Bu nesnenin tam doğası henüz net değil; ancak uzak bir konumda bulunduğu düşünülüyor. JWST’nin operasyonlarından sorumlu olan Baltimore’daki Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü’ne (STScI) göre, en olası açıklama ’soru işaretinin’ aslında uzak bir galaksi ya da birbirlerinin çekim gücüne kapılan bir çift galaksi olduğu yönünde.

“Muhtemelen uzak bir galaksi ya da potansiyel olarak etkileşen galaksilerdir. Etkileşimleri soru işareti şeklinin bozulmasına neden olmuş olabilir.”

Genel olarak bir saha görüntüsünde nesnenin kırmızımsı renkte görünmesi, genellikle uzaklığının arttığının bir göstergesi olarak kabul edilir. Bu durum, evrenin hızla genişlemesi nedeniyle ışığın yolculuğu sırasında uzaması ve spektrumun daha kırmızı bölgelerine kaymasıyla gerçekleşir.

İki leke yaklaşık olarak aynı renkte görünüyor ve bu da ilginç bir olasılığı gündeme getiriyor: Bu lekeler, iki uzak galaksinin etkileşime girmiş olabileceği anlamına geliyor. Bu tür uzak galaksi etkileşimleri evrende sıkça görülen bir olgu ve yerçekimi etkisiyle bu galaksiler ilginç ve uzunlamasına şekillerde birleşebilirler.



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Ancak bazı uzak galaksilerin tuhaf şekillerinin insan algısının rastgele düzenlemelerde anlamlı desenler görmesinin bir sonucu olan “pareidolia” adı verilen fenomen olduğuna dikkat çekiliyor. Örneğin Anten Galaksileri bükülmüş bir müzik notasını andıran bir görünüme sahip. Arp 23, biraz güle benziyor. Arp-Madore 2026-424 ise ürkütücü bir kafatasına benziyor.