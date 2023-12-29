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Gündem Gökbilimciler açıkladı! Dünya'ya yaklaşıyor... 2 gün içinde patlayacak
Gündem

Gökbilimciler açıkladı! Dünya'ya yaklaşıyor... 2 gün içinde patlayacak

Yeniakit Publisher
2023-12-29 19:43:00 -
Gökbilimciler açıkladı! Dünya'ya yaklaşıyor... 2 gün içinde patlayacak

Gökbilimcilerden “şeytan kuyruklu yıldızı” adlı göktaşına ilişkin açıklama geldi.

Dünyaya yaklaşan “şeytan kuyruklu yıldızı” adlı göktaşının 2 gün içinde patlayacağı belirtildi.

Bu yıl birçok kez patlayan “şeytan kuyruklu yıldızı” adlı göktaşının bir modelinin çıkarıldığını ifade eden gökbilimciler, göktaşının her 15 günde bir patlayarak gaz ve buz püskürttüğünü aktardı.

Dünya'ya en yakın mesafesi Nisan ayında olacak!

Resmi olarak 12P Kuyruklu Yıldızı olarak bilinen göktaşında en son patlamanın 14 Aralık’ta yaşandığı belirlenirken bir sonraki patlamanın bugün ya da yarın olabileceği açıklandı.

Güneşten gelen yoğun ısı tarafından etkilendiği belirlenen 12P Kuyruklu Yıldızı, patlamalar sırasında boynuzlar çıkarması nedeniyle “şeytan kuyruklu yıldızı” olarak adlandırılıyor. Göktaşının 2024 yılının Nisan ayında Dünya’ya en yakın konuma geleceği, Mayıs ve Haziran aylarında ise çıplak gözle görülebileceği tahmin ediliyor.

Şeytan kuyruklu yıldızının en parlak olacağı tarih ise 2 Haziran 2024 olarak ifade ediliyor.
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