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Ekonomi Gökbey helikopteri yerli motorla buluşuyor
Ekonomi

Gökbey helikopteri yerli motorla buluşuyor

Etkinliğin yürütücülerinden TUSAŞ, TEKNOFEST’te yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği hava araçlarının maket modellerini sergiliyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 11:36:00 -
Gökbey helikopteri yerli motorla buluşuyor

TUSAŞ Helikopter Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yıldırım Kemal Yıllıkçı, TUSAŞ’ın halihazırda 4 helikopter programı yürüttüğünü ifade etti. Yıllıkçı, bunlardan ikisinin modifi kasyon ve üretim ağırlıklı 5 tonluk T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri ile T70 Genel Maksat Helikopteri olduğunu söyledi. Yıllıkçı, tamamen yerli ve milli olarak tasarlanan sistemleri üzerinde taşıyan Gökbey Genel Maksat Helikopteri’nin sertifikasyon ve geliştirme test uçuşlarının başarılı şekilde devam ettiğini vurguladı.

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