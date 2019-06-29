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Gökbey helikopteri ilk sertifikasyon uçuşunu yaptı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:- "TUSAŞ tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen Gökbey helikopterimiz, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün verdiği uçuş izni ile ilk sertifikasyon uçuşunu gerçekleştirdi. 45 dakika süren uçuşla projede önemli bir aşama daha geçildi"

29 Haziran 2019 Cumartesi 16:11
Gökbey helikopteri ilk sertifikasyon uçuşunu yaptı

ANKARA (AA) - Gökbey Projesi kapsamında üretilen ikinci prototip helikopter, ilk sertifikasyon uçuşunu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, başkanlığın başlattığı Gökbey Projesi kapsamında TUSAŞ tarafından tasarlanıp üretilen ikinci prototip helikopter, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (SHGM) alınan izin çerçevesinde, ilk sertifikasyon uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de "TUSAŞ tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen Gökbey helikopterimiz, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün verdiği uçuş izni ile birlikte ilk sertifikasyon uçuşunu gerçekleştirdi. 45 dakika süren uçuşla projede önemli bir aşama daha geçildi. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk genel maksat helikopteri olan Gökbey'in ilk prototipi, ilk test uçuşunu 2018 Eylül'de yaptı. İkinci prototipin bugünkü uçuşuyla ise 2021'de tamamlanması hedeflenen sertifikasyon uçuş testlerine başlandı. Gökbey helikopterinin, sertifikasyon sürecinin tamamlanmasının ardından seri üretime geçilmesi öngörülüyor.

En zorlu iklim ve coğrafyalarda, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan Gökbey Genel Maksat Helikopteri, milli imkan ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanıp ve üretiliyor. ATAK Programı süresince kazanılan bilgi, birikim, tecrübe ve yetenek havuzu temel alınarak başlanılan Özgün Helikopter Programı kapsamında, yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra, transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarım ve üretimleri de tamamen milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştiriliyor.

Helikopter geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek.

Gökbey Projesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve diğer ihtiyaç sahibi makamların, genel maksat helikopteri ihtiyaçlarının özgün bir platform ile karşılanması hedefiyle yürütülüyor.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 16:11
  1. Gökbey Projesi
  2. sertifikasyon
  3. SHGM
  4. SSB
  5. uçuş izni

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