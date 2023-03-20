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Gündem Gökbakar ile Kınık birbirine girdi! Recep İvedik üzerinden atıştılar
Gündem

Gökbakar ile Kınık birbirine girdi! Recep İvedik üzerinden atıştılar

Oyuncu Şahan Gökbakar ile Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık arasında Twitter'da tartışma çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 02:23:00 -
Gökbakar ile Kınık birbirine girdi! Recep İvedik üzerinden atıştılar

Kızılay'ın deprem zamanı AHBAP'a çadır ve konserve satması gündeme bomba gibi düşmüştü. Birçok kişi Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'a istifa çağrısı yapmıştı. Bu gelişme sonrası oyuncu Şahan Gökbakar'da sosyal medya hesabından ara ara Kınık'a yönelik paylaşımlarda bulundu.

Şahan: Seni unutmadım

Şahan Gökbakar, geçtiğimiz günlerde Kınık'ın fotoğrafını paylaşıp "Seni unuttum zannetme yakışıklı. Babaaaam, dedeeeeem, ögretim görevlim, afette çadır ve konserve satanım...." ifadelerini kullandı.

 

 
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Sahneye davet etti

Ünlü oyuncunun paylaşımını alıntılayan Kınık ise Gökabkar'a Recep İvedik karakteri üzerinden yanıt verdi. Kınık, "Şahan gelsene afet bölgesine birlikte depremzede vatandaşlarımıza hizmet edelim. Bak ben kırk günde bölgede 15.000 km yol yapmışım. İnan kaba saba da olsa içinde insaniyet ve vicdan taşıyan Recep İvedik gerçek hayatta yaşasaydı o gelir bizimle birlikte hizmet eder, çorba yemek dağıtırdı. Hadi gel sahaya dertleşiriz biraz." dedi.

İstifaya çağırdı

Şahan ise bu paylaşıma, "Kerem bey, afet bölgesine hizmet etmek, sahada olmak benim işim değil, senin işin. Ben maddi ve ayni yardım yapıyorum, çocuk okutuyorum. Recep İvedik'e gelince! Eğer gerçekte olsa ve senin afette çadır sattığını duysaydı varya offf!!Anladın sen onu... Onurlu ol, istifa et!" diye yanıt verdi.

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