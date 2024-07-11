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Gündem Gök gürültüsünden korkan genç kız şimşek çakınca hayatını kaybetti
Gündem

Gök gürültüsünden korkan genç kız şimşek çakınca hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-07-11 14:39:00 -
Gök gürültüsünden korkan genç kız şimşek çakınca hayatını kaybetti

Batman'da gök gürültüsünden korkan genç kız, balkondayken şimşek çakınca fenalaşarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Büşra Ceren (24), evlerinin balkonunda aile bireyleri ile birlikte oturduğu sırada aniden şimşek çakmaya başladı. Şimşek korkusu olan Ceren, şimşek çakması ile birlikte fenalaşmaya başladı. Ailesi tarafından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine götürülen Ceren, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

 

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