Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sertoğullarından'dan "yılbaşında kısıtlama kurallarına uyalım" çağrısı:

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının hastalıkla mücadelede çok önemli olduğunu belirterek, "Eğer vatandaşlarımız yılbaşı tatilinde uygulanacak olan kısıtlamaya uymazlarsa Kovid-19'da yeni bir pik yaşayabiliriz." dedi.

Sertoğullarından, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de Kovid-19 vakalarındaki artış hızının özellikle hafta sonları tatil günlerinin ardından bir hayli yükseldiğini söyledi.

Salgınla mücadele sürecinde sosyal ortamlara dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Sertoğullarından, unun Sağlık Bakanlığının filyasyon takip ve izleme raporlarından görüldüğünü dile getirdi.



Aile ve dost ortamlarında kurallar ihlal edildiği için artık Kovid-19'un daha çok ev içi ortamlarda bulaştığını, özellikle de hafta sonu kısıtlamasının olmadığı dönemlerde haftanın başlamasıyla vaka sayılarının yüksek seyrettiğini anlatan Sertoğullarından, "Hastalarımıza sorduğumuzda, Kovid-19 hastalığını ya karantinada olan bir yakınını ziyaret etmeye gittiğinde ya da ev gezmesine gittiğinde gördük. Artık hastane personeline bile Kovid-19 hastalığının çalışırken değil de ev ortamlarında bulaşmaya başladığını belirledik." diye konuştu.

Sertoğullarından, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasıyla vaka sayısının azalmaya başladığını, bu durumun da en çok sağlık çalışanlarını mutlu ettiğini dile getirdi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının hastalıkla mücadelede çok önemli olduğunu belirten Sertoğullarından, şunları kaydetti:

"Eğer vatandaşlarımız yılbaşı tatilinde uygulanacak olan kısıtlamaya uymazlarsa Kovid-19'da yeni bir pik yaşayabiliriz. Bu daha önce hep böyle oldu. Biz bu kısıtlama sürecinde vatandaşlarımız dostlarıyla güzel vakit geçirme duygusuyla aralarındaki mesafeyi kaldırırlarsa, bu onların sevdikleriyle arasında daha uzun mesafeler koymalarına neden olur. Kovid-19, kendimizin ve sevdiklerimizin hayatımızı risk altına atmamak için daha bireysel yaşamamızı gerektiriyor. Kültürümüze ters ama aile bağlarımızı artık sanal yollarla sağlamak zorundayız. Yoksa hızlı yayılan bu hastalık karşısında sevdiklerimizi kaybetme riskimiz var. Hafta sonu ve 4 günlük yılbaşı tatilinde mutlaka evlerimizde bazı kurallara uymamız lazım. Dolayısıyla yılbaşının kalabalık ortamlarda kutlanmasını önermiyoruz."

Yılbaşını evde geçirmenin dünyanın sonu olmadığını vurgulayan Sertoğullarından, Kovid-19 aşısının yaygın olarak kullanılıp toplumun ortalama yüzde 70'inin hastalığa karşı bağışıklık kazanıncaya kadar herkesin kurallara uyması gerektiğini bildirdi.



Sertoğullarından, "Yılbaşı tatilini sevdiklerimizle geçirmemek bizim için dünyanın sonu değil. Bu kurala uymadığımız takdirde bazı sevdiklerimizin son yılbaşını kutlamasına neden olabilir. Ben bu dönemde insanların bir araya gelerek zaman geçirmesini ve yılbaşı kutlamasını önermiyorum." ifadelerini kullandı.



