Goebbels’in çocukları! Zillet İttifakı ve medyası, Nazilerin propaganda bakanı gibi çalışıyor!

Hakkı Bilir İstanbul

Zillet ittifakı ve besleme medyası kantarın topuzunu öyle bir kaçırdı ki artık doğru haberden ziyade yalana ve provokatif içerikli haberlere bel bağlamış durumdalar. Aynı merkezden hazırlandığı belli olan ve toplumun sinir uçlarıyla oynayan manipülatif haberler, mütareke medyasının manşetlerini süslüyor. Bir yalan bitmeden diğerini dolaşıma alan mütareke medyası, ciddi hiçbir hukuki yaptırım uygulanmamasının verdiği rahatlıkla iftiranın dozunu her geçen gün artırıyor. Firari Sezgin Baran Korkmaz’ın, ‘emniyet içerisinde 3 milyon dolar rüşvet dağıttığını’ iddia eden muhalif medyanın yalanı uzun sürmedi. Kara para aklama suçundan Avusturya’da tutuklu Korkmaz’ın, ‘Emniyette ifadesinin hiç alınmadığı’ anlaşıldı.

Hızını alamayan zillet medyası bu defa da Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk’un kardeşine ait firmanın devlet okullarına araç gereç sattığını iddia etse de söz konusu şirketin 2013 yılından beri sadece özel şirketlerle çalıştığı jet hızıyla açıklandı. Üniversite sınavına girecek 2.5 milyon öğrenciyi demoralize etmek isteyen muhalif medya, ‘Katarlı Öğrencilere Sınavsız Tıp’ yalanını yaydı. YKS sınavının bittiği akşam ise ‘Sınav sorularının çalındığı’ iddiası dolaşıma sokularak, gençler manipüle edilmeye çalışıldı. Son olarak ise KADEM’e ait öğrenci yurdunda belgesel çekimi esnasında kullanılan imitasyon silahlar, karanlık ODA TV tarafından, “Öğrenci yurdundan çıkan silahlar” başlığıyla haber yapıldı. Sistematik ve bilinçli bir yalan haber rüzgarıyla toplumun manipüle edilmesine ise meslek temsilcileri ve hukukçular sert tepki gösterdi.

Hukuki yaptırım şart

Hukukçu Necip Kumandan, “Her yalan aslında bir iftiradır. Maalesef hükümeti yıpratmak için yalanı kendine alışkanlık haline getirmiş bir muhalif medyayla karşı karşıyayız. Bu yalanlardan en fazla toplum zarar görmektedir. Çamur at izi kalsın mantığıyla yapılan haberciliğe artık son verilmelidir. Hal hazırda var olan hukuki yaptırımlar ciddi boyuta getirilmelidir. Zira bu tarz haberler artık operasyon içerikli olmaya başladı. Aksi halde toplum manipüle etmeye devam edeceklerdir” dedi. Hukuki yaptırım artmadığı sürece benzer haberlerin dolaşıma alınabileceğine işaret eden Kumandan, “Bu noktada ivedilikle bir yasa tasarısı hazırlanmalı ve kanunlaştırılmalıdır. Yanlış haber belki yapılabilir. Fakat bilinçli bir şekilde yalan ve yanıltıcı haber yapılamaz. Bugün gelinen noktada kendisini muhalif olarak tanımlayan medya bilinçli olarak yalan haberler yayımlamaktadır. Hukukun artık bu duruma dur deme zamanı gelmiştir. Çünkü bu yalan haberlerle kaos ortamı oluşturmaya çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

Goebbels mantığıyla propaganda

Genç İletişimciler Derneği Başkanı Çağlayan İbiş, “CHP’nin ve peşinden giden diğer muhalefet partilerinin küresel reklam holdinglerinin masa başında ürettikleri kreatif yalanlarını ‘bir yalanı ne kadar sık söylersen o kadar çok inananı olur’ mantığıyla hareket etmesi kabul edilebilir değildir. CHP’nin ve muhalefetin kara propagandayı artık kenara bırakması gerekmektedir” ifadelerini kullandı. Muhalefet medyasının yalanı ısrarla sürdürdüğüne değinen İbiş, “Muhalefetin halen Hitler’in reklamcısı Goebbels’in geliştirdiği köhnemiş propaganda teknikleriyle gündem belirleme çabasının artık bir karşılığı yoktur” dedi.

