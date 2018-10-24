Godiva’nın satışında ilk adım atıldı

Yıldız Holding, çikolatacı Godiva’nın Japonya biriminin satışlarını başlattı. Morgan Stanley tarafından yönetilen satışta tekliflerin alınmasına ilişkin ilk tur gelecek ay başlarında tamamlanmış olacak. Satışa özel sermaye fonlarının ilgi gösterebileceği belirtilirken, satılacak varlığın maddi değerinin 1 milyar dolara yakın olduğu ifade ediliyor. Eylül ayında Godiva’nın Japonya biriminin yaklaşık 1.5 milyar dolara satılabileceğini belirtilmişti. Şirketin verilerine göre Godiva Japonya faaliyetlerinden geçen yıl 39.8 milyar yen, yani 353.6 milyon dolar gelir elde etti. Şirketin gelirleri 2010’dan bu yana üç kat arttı.