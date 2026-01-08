  • İSTANBUL
Göçmen kaçakçıları Meriç'te çatıştı: 1 göçmen ağır yaralandı
Göçmen kaçakçıları Meriç’te çatıştı: 1 göçmen ağır yaralandı

Göçmen kaçakçıları Meriç’te çatıştı: 1 göçmen ağır yaralandı

Türkiye-Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri’nde göçmen kaçakçıları arasında yaşanan bir silahlı çatışma, sınır hattını alarma geçirdi. Karın bölgesinden vurulan bir göçmen ağır yaralanırken, güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

Edirne'nin karşı kıyısında yer alan Yunanistan'a bağlı Bosnaköy (Nea Vissa) bölgesinde meydana gelen olay, Meriç hattında tansiyonu yükseltti. Kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu bir şahıs, silahla vurulmuş halde bulunarak acil koduyla Didymoteicho (Dimetoka) Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı yabancının hastaneye nakli sırasında yaşanan acil durum, Didymoteicho Hastanesi'nin sağlık ve hemşirelik personelini olağanüstü şartlarda müdahaleye zorladı. Ameliyatın ardından yoğun gözetim altına alınan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KAÇAKÇI HESAPLAŞMASI

Resmî makamlardan henüz bir açıklama yapılmazken, güvenlik kaynakları olayın insan kaçakçılığı şebekeleri arasındaki bir hesaplaşmadan kaynaklandığı üzerinde duruyor. Meriç Nehri çevresinde faaliyet gösteren kaçakçı grupların son dönemde artan hareketliliği dikkat çekiyor. Olayın ardından Meriç Nehri boyunca güvenlik önlemleri artırıldı.

