Göçmen botu battı 15 kişi sağ kurtarıldı ölü ve kayıplar var

Muğla’nın Marmaris ilçesi Kızılada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı. Olay, akşam saat 20.50 sıralarında Marmaris ilçesi Kızılada açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düzensiz göçmenleri taşıyan bot henüz belirlenemeyen nedenle battı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre denizden içlerinde çocukların da olduğu 9 Somali 4 Afgan ve 1 İranlı 15 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken, 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin karaya çıkartarak sağlık ekiplerine teslim ettikleri 2 çocuğun da tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Ekiplerin, kayıp olduğu değerlendirilen 2 düzensiz göçmeni bulmak için bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürdükleri belirtildi.