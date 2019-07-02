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Göçerlerin Ardahan’a alınmaması kararına destek

Ardahan Valiliği tarafından göçerlere yönelik, kontrolsüz hayvan göçü veya aşırı otlatma ile zarar gören meraların korunup öncelikle yöre halkına tahsis edilmesi yönündeki karara Genç Parti Ardahan İl Başkanlığından destek geldi.

02 Temmuz 2019 Salı 10:09
Göçerlerin Ardahan’a alınmaması kararına destek

Ardahan Valiliği tarafından göçerlere yönelik, kontrolsüz hayvan göçü veya aşırı otlatma ile zarar gören meraların korunup öncelikle yöre halkına tahsis edilmesi yönündeki karara Genç Parti Ardahan İl Başkanlığından destek geldi.


Genç Parti Ardahan İl Başkanı Cihan Çoban ve partililer, Ardahan Valiliği tarafından alınan meralarla ilgili karara destek amacıyla Ardahan-Kars kara yolu Çamlıçatak köyü arazisinde bulunan meralarda bir araya geldi.


Çoban, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, konuyla ilgili alınmış olan kararın Ardahan’ın öncelikli geçim kaynağı olan hayvancılığın geleceği için büyük önem taşıdığını söyledi.


Uygulama sonucunda meralardaki verimin büyük ölçüde arttığını söyleyen Çoban, "Meralarımızın korunması konusunda valiliğin aldığı kararı, Genç Parti olarak sonuna kadar destekliyoruz. Bu vesileyle bölgenin hayvancılığının önemi bir kez daha Gün yüzüne çıktığına inanıyoruz. Biz de parti olarak ilimizin hayvancılığı ve ekonomisinin gelişmesi için çalışıyoruz. Hayvancılık ilimiz için çok önemli olduğunu görüyoruz. Valimiz Sayın Mustafa Masatlı’nın aldığı bu kararın ilimiz için faydasını gözlemlemekteyiz. İlimize gelen göçer hayvanlar bulunduğu mera alanlarına adaptasyon sorunu çekmekte. Ve bu vesile ile salgın hastalıkları bulaştırmaktadır. Göçerlerin ilimizde gelmesiyle ilimizde hayvancılık yapanlar arasında zaman zaman kavgaların olduğunu görüyoruz. Bu kararla olumsuzlukların önüne geçilmiş olduğunu görüyoruz. Ekonomik açıdan da bu karar çiftçimize fayda sağlamaktadır ve coğrafi iklim koşulları nedeniyle yaz mevsiminin kısa sürmesi, kış mevsiminin ise uzunca bir süre olması nedeniyle hayvanların kışlık ot ihtiyaçlarını çevre illerden almış olduğu saman ve otlardan karşılamaktadır. Yaz ayları olmasına rağmen saman’ın tonu 800 lira ve Ardahan’da hayvancılıkla uğraşanların sayısı yüzde 75 ve toplamda bu kararla birlikte çiftçinin kasasına yaklaşık 100 milyon lira girmiş olacak. Dolayısıyla bizler buna tam destek veriyoruz." Şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:09
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