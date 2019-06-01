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Göcek’te ’Uluslararası Resim ve Heykel Tasarım Sergisi"

Muğla’nın Fethiye ilçesinde "Uluslararası Resim ve Heykel Tasarım Sergisi" açıldı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 09:36
Göcek’te ’Uluslararası Resim ve Heykel Tasarım Sergisi"

Muğla’nın Fethiye ilçesinde "Uluslararası Resim ve Heykel Tasarım Sergisi" açıldı.


Turistik Göcek Mahallesi’nde Küratör Özer Ulukaya önderliğinde, D-Marin Göcek’te gerçekleştirilen sergide, 5 ülkeden 32 sanatçının resim ve heykelleri sanatseverler ile buluştu.


Özer Ulukaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, sergide Kıbrıs, Azerbaycan, İtalya Rusya, Bulgaristan ile Türkiye’nin farklı illerinden 32 sanatçının resim ve heykelde dışa vurumlarının yer aldığını söyledi.



Eserlerin bayram tatili dolayısıyla bölgeye gelecek vatandaşların beğenisine sunulduğunu ifade eden Ulukaya, "Çok özel bir sergi. Cam füzyon, ceviz ağacı oyma, yağlı boya gibi tekniklerle çalışmalar var. Sergiye ciddi bir ilgi bekliyoruz. Ünlü sanatçıların içerisinde gençlere de yer veriyoruz. Genç neslin sanata ilgisinde ümitliyim. Bu gibi sergilere gelen gençlerin zihin ve vizyonlarının açıldığına inanıyorum." diye konuştu.


Sergi, 20 Haziran’da sona erecek.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 09:36
  1. sergi
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