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Aktüel Göç İdaresi'nden açıklama: Sınır dışı edildi
Aktüel

Göç İdaresi'nden açıklama: Sınır dışı edildi

Yeniakit Publisher
2024-07-11 12:48:35 - 2024-07-11 12:48:35
Göç İdaresi'nden açıklama: Sınır dışı edildi

Göç İdaresi Başkanlığı, Özbekistan uyruklu N.R. isimli kişinin kesinleşen mahkeme kararları sonrası sınır dışı edildiğini açıkladı.

Göç İdaresi Başkanlığı, Özbekistan uyruklu N.R. isimli kişinin sınır dışı edilmesiyle ilgili iddialar hakkında yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bahse konu Özbekistan uyruklu yabancı da terörizm kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde 17.07.2023 tarihinde alınan sınır dışı kararına istinaden geri gönderme merkezinde idari gözetim altına alınmıştır. Yabancı, sınır dışı etme kararına karşı idare mahkemesine başvurmuştur. İdare mahkemesi de yabancının sınır dışı etme kararına karşı yaptığı başvuruyu reddetmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Ayrıca yabancı, uluslararası koruma başvurusunda da bulunmuş, Başkanlığımızca yapılan değerlendirme neticesinde yabancının uluslararası koruma statüsü kriterlerini karşılamaması gerekçesiyle başvurusu reddedilmiştir. Yabancı, söz konusu karara karşı idare mahkemesine açtığı davayı da kaybetmiştir. Kesinleşen mahkeme kararları sonrası tüm hukuki süreçleri tamamlanan yabancı, ülkesine sınır dışı edilmiştir."

Göç İdaresi Başkanlığı, kamuoyunu yanıltıcı bilgileri alenen yayanlar hakkında hukuki sürecin başlatıldığını da duyurdu.

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