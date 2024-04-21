  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Japonya ve Güney Kore ABD ile döviz endişelerini ele aldı!

Son dakika: İstinye'de AVM'de yangın alarmı

AK Parti'den İsrail açıklaması: Bunun hesabını verecekler

Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den tokat gibi cevap: Utanması gereken sizsiniz

"Necmettin Erbakan neden Selçuk Bayraktar'a Avrupa'ya git oku dedi de Fatih Erbakan'a bunu demedi?"

Volkswagen işçileri ABD'yi ayağa kaldırdı: Alman otomobil devi güvenini kaybetti! 4 bin işçinin katılımıyla...

Bakan Şimşek, IMF Başkan Yardımcısı ile görüştü

Erdoğan'ın Hamas'la yaptığı görüşme o ülkeyi salladı! Hasetlerinden alçaklaştılar

Akaryakıt fiyatları her an tepetaklak olabilir! Bu senaryo hiç hesapta yoktu

MEB'den yeni takvim güncellemesi: Nasıl, kaç gün tatil olacak? Bir müjde daha: Türkiye kararı duyuruldu
Gündem Göç İdaresi Başkanlığı sürekli işçi alacak
Gündem

Göç İdaresi Başkanlığı sürekli işçi alacak

Yeniakit Publisher
2024-04-21 02:04:00 -
Göç İdaresi Başkanlığı sürekli işçi alacak

İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığına sürekli işçi alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığınca, 382 sürekli işçi alımına ilişkin kura, sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak.

Sınavların sonucunda ise İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü emrinde sürekli işçi olarak istihdam edilmek üzere, güvenlik görevlisi kadrosunda 150 erkek, 50 kadın, temizlik görevlisi kadrosunda 120 erkek, 20 kadın ve şoför kadrosunda 42 erkek alınacak.

Başvurular, 22-26 Nisan'da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) (esube.iskur.gov.tr) adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılacak. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Sözlü ve uygulama sınavına girmeye hak kazanan adaylar, sınav yeri ve tarihleri ile sonrasında sınav sonuçlarını Göç İdaresi Başkanlığı internet adresinde (www.goc.gov.tr) görebilecek.

Kaynak: AA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23