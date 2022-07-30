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Aktüel Göç İdaresi Başkanlığı açıkladı... İşte giden Suriyeli sayısı!
Aktüel

Göç İdaresi Başkanlığı açıkladı... İşte giden Suriyeli sayısı!

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 2022'de sınır dışı edilen göçmen sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 130 arttığı belirtildi. Açıklamada 7 ayda 59 bin 40 göçmenin sınır dışı edildiğini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 13:11:00 -
Göç İdaresi Başkanlığı açıkladı... İşte giden Suriyeli sayısı!

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, bu yıl 59 bin 40 göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı. Sınır dışı edilen göçmen sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 130 arttığı belirtildi.

Bu yıl 183 bin 934 kaçak göçmenin ülkeye girişi engellendi. Bu yıl içinde ayrıca 132 bin 430 kaçak göçmen yakalandı.

6 yılda ülkesine dönen Suriyeli sayısı

Açıklamada ayrıca, son 6 yılda sınır dışı edilen göçmen sayısının 358 bin 736 olduğu ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugüne kadar 514 bin 358 Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğü kaydedildi.

Ayrıca, son 6 yıl içinde Avrupa'ya geçen yabancı sayısının 697 bin 394 olduğu belirtildi.


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