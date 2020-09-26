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Kültür - Sanat Göbeklitepe’de havalı balonla tanıtım uçuşu
Kültür - Sanat

Göbeklitepe’de havalı balonla tanıtım uçuşu

Şanlıurfa’da, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve “tarihin sıfır noktası” olarak nitelendirilen Göbeklitepe’de, bir süre sonra faaliyete başlayacak sıcak hava balonunun tanıtım uçuşu gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 09:29:00 -
Göbeklitepe’de havalı balonla tanıtım uçuşu

Kente gelen ziyaretçilerin konaklama gün sayısını yükseltmek ve kentteki turistik ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda başlatilan çalışmalar kapsamında, Göbeklitepe’de turizm amaçlı sıcak hava balonu uçuşlarının yapılması için ilgili firma tarafından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden gerekli izinler alındı. Test uçuşlarına başlanan Göbeklitepe’de, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Vali Yardımcıları Şahin Aslan ve Metin Esen’in de katılımıyla tanıtım uçuşu yapıldı. Belediye Başkanı Beyazgül, “Balonla uçuşun ayrı bir güzelliği, duygusu var. Şanlıurfa’nın bu turizm destinasyonu içerisinde yer alması bizim için çok önemli” dedi.

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