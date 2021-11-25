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Kadın - Aile Göbek marulun faydaları nelerdir? Marulun besin değerleri nedir?
Kadın - Aile

Göbek marulun faydaları nelerdir? Marulun besin değerleri nedir?

Marul A ve C vitaminleri bakımından oldukça zengindir. İçeriğinde yüksek miktarda lif, şeker, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor ve potasyum gibi mineraller barındırır.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 15:30:00 - 2021-11-25 15:52:50
Göbek marulun faydaları nelerdir? Marulun besin değerleri nedir?

Güçlü bir lif ve antioksidan kaynağı olan marul, saç ve cilt hastalıkları da dahil olmak üzere sağlık açısından pek çok faydası bulunan bir sebzedir. 

Marulun sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

- Cildin parlak ve canlı olmasına yardımcı olur.

 - Kan dolaşımını hızlandırıp, akne ve sivilce oluşumunun önüne geçer.

 - Yıpranmış saçlar için marulun tüketilmesi, saçların köklerine bulunan hücrelerin güçlenmesine yardımcı olur.

 - İçermiş olduğu K vitamini ile kemik ve kas gelişimine katkı sağlar.

 - İlerleyen yaşlarda görülen, ostereopoz gibi durumların önüne geçer.

 - Sinir sisteminin güçlenmesine destek olur.

 - Sinir hücrelerinin arasında iletimi hızlandırmak adına çalışır.

 - Kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olarak damar tıkanıklıklarının tedavi edilmesinde olumlu rol oynar.

 - Uzun zaman tok kalmayı sağlayarak, kilo vermeyi hızlandırır ve kilo vermeye yardımcı olur.

100 gram marul için;

Toplam yağ 0,2 g
Doymuş Yağ 0 g
Kolesterol 0 mg
Sodyum 28 mg
Potasyum 194 mg
Karbonhidrat 2,9 g
Diyet Lifi 1,3 g
Şeker 0,8 g
Protein 1,4 g
C Vitamini 9,2 mg
Kalsiyum 36 mg
Demir 0,9 mg
D Vitamini 0 IU
B6 Vitamini 0,1 mg
Kobalamin 0 µg
Magnezyum 13 mg

Göbek marulun faydaları nelerdir?

Marulun sağlık açısından faydaları kendi türleriyle nerdeyse aynıdır. Etkili bir demir deposu olduğundan dolayı marul demir eksikliğinden kaynaklanan anemi hastalığı ve saç dökülmesine karşı bünyeyi güçlendirir. Demir aynı zamanda kan ve damar sağlığının korunmasına da yardımcı olur.

Göbek marul salatası nasıl yapılır?

Marulumuzu orta büyüklükte doğruyoruz turp ve havucu rendeliyoruz. Salatalığımızı ve domatesimizi de doğrayıp mısırı ilave ediyoruz. İsteğe göre nar ekşisi ve limon suyumuzu döküp sıvı yağ ve tuzumuzu da ekliyoruz. Servis tabağımıza alıp servis edebiliriz.

 

 

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