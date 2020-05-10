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GMİS Yönetim Kurulu, Anneler Günü’nü kutladı

Genel Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayınlayarak tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 11:40:29 -
GMİS Yönetim Kurulu, Anneler Günü’nü kutladı

Genel Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayınlayarak tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.


Yeşil’in mesajı şöyle; “Dünyadaki en değerli varlıklarımız annelerimizdir. Annelerimiz; sevginin, şefkatin, mücadelenin, çilenin, özverinin sembolüdür. Annelerimize, yılın sadece bir gününde değil, daima sevgi, saygı ve minnet duygularımızı göstermeliyiz. Çünkü annelerimize olan borcumuzu asla ödeyemeyiz. Ancak onların yaşamlarını kolaylaştırmak, yalnızca ihtiyaç duyduklarında değil her zaman yanlarında olmak, emeklerinin, sevgilerinin boşa gitmediğini göstermek hepimizin en önemli görevidir. Başta maden işçilerimizin, MTA işçilerimizin ve şehitlerimizin anneleri olmak üzere, şefkat ve sevgiyle dünyanın en yüce görevini yerine getiren bütün annelerimizin ellerinden öpüyor, Anneler Gününü saygı, sevgi ve minnet duygularıyla kutluyoruz."

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