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Dünya GKRY ve Fransız savaş uçakları tatbikat yaptı
Dünya

GKRY ve Fransız savaş uçakları tatbikat yaptı

Fransız uçak gemisi Charles De Gaulle'den kalkan Rafale tipi savaş uçakları ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Milli Muhafız Ordusu birlikte tatbikat düzenledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 03:19:00 -
GKRY ve Fransız savaş uçakları tatbikat yaptı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Milli Muhafız Ordusu, Fransız uçak gemisi Charles De Gaulle'den kalkan Rafale tipi savaş uçaklarının katılımıyla hava savunma tatbikatı icra etti.

Rum basınında yer alan haberlerde, TALOS 2/2022 kod adıyla Doğu Akdeniz'de düzenlenen tatbikatta, Rum Milli Muhafız Ordusunun hava gücü konuşlanma taktikleri ile hava operasyonlarını planlama ve yönetmedeki hazırlık aşamalarının test edildiği belirtildi.

Haberlerde, ikili askeri işbirliği kapsamında geçen hafta GKRY'ye gelen Charles De Gaulle'deki savaş uçaklarının gelecek günlerde Rumlar ile bir dizi tatbikat daha gerçekleştireceği ifade edildi.

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