(GKRY) Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden provokatif adım
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) 29 Ekim'de provokatif bir adım attı ve 29 Ekim'i "Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Günü" ilan etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, provokasyonu şiddetle kınadı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kararın, Türkiye'nin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim tarihine denk getirilmesi ve bu hassas konunun siyaset malzemesi olarak kullanılması, büyük bir saygısızlık ve hakarettir" denildi.
Adadaki kayıp şahıslar konusunu siyasi malzeme amacı olarak kullanan Rum yönetiminin şiddetle kınandığı vurgulandı.
Açıklamada "Rum tarafını sağduyulu davranmaya ve Kayıp Şahıslar Komitesi'nin çalışmalarını olumsuz yönde etkileyecek adımlar atmaktan imtina etmeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.