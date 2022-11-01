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Gündem (GKRY) Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden provokatif adım
Gündem

(GKRY) Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden provokatif adım

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) 29 Ekim'de provokatif bir adım attı ve 29 Ekim'i "Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Günü" ilan etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, provokasyonu şiddetle kınadı.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 07:48:00 - 2022-11-01 08:09:20
(GKRY) Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden provokatif adım

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kararın, Türkiye'nin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim tarihine denk getirilmesi ve bu hassas konunun siyaset malzemesi olarak kullanılması, büyük bir saygısızlık ve hakarettir" denildi.

Adadaki kayıp şahıslar konusunu siyasi malzeme amacı olarak kullanan Rum yönetiminin şiddetle kınandığı vurgulandı.

Açıklamada "Rum tarafını sağduyulu davranmaya ve Kayıp Şahıslar Komitesi'nin çalışmalarını olumsuz yönde etkileyecek adımlar atmaktan imtina etmeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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