Gizli deniz silahı ortaya çıktı! Sualtı canavarı ilk kez görüntülendi

Çin, Huangpu Tersanesi’nde, yeni yarıbatabilen yaklaşık 65 metrelik füze taşıyıcısı geliştiriyor.

Trimaran gövde yapısına sahip olduğu değerlendirilen bu gemi, kıç kısmındaki üç uzantı ve büyük bölümlerinin brandalarla örtülmüş olması nedeniyle analistler tarafından gizli bir askeri proje olarak nitelendiriliyor.

Gemi yapısında geleneksel köprü ve radar mahallerinin bulunmadığı, bunun yerine düşük profilli bir üst yapıya yer verildiği belirtiliyor. Bu durum, platformun insansız veya az mürettebatlı olarak tasarlanmış olabileceğine işaret ediyor.

Gövde formu itibarıyla denizaltılara benzer bir kıvrıma sahip olan platform, düşük radar görünürlüğü ve su üstünde minimum siluet hedefiyle tasarlanmış görünüyor. Boyasının koyu gri ya da siyah tonlarda olması da düşük fark edilme hedefini destekleyen bir unsur olarak değerlendiriliyor.