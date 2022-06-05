Gizemli hepatit virüsü nedir? Ebeveynlere uyarı! Çocuklarda hepatit belirtileri

ABD, İngiltere, İspanya, İsrail, Danimarka, İrlanda, İtalya, Norveç, Fransa, Romanya, Belçika, Hollanda, Kanada gibi ülkelerde 180'e yakın çocukta görülen gizemli hepatit virüsü küresel salgın riskini gündeme getirdi. Uzmanlar, gizemli hepatit virüsü belirtisinde vakaların çoğunun başlangıçta mide bulantısı ve ishalden şikayet ettiğini daha sonra sarılık belirtileri (cildin/gözlerin sararması) görülmeye başladığını aktardı.

HEPATİT NEDİR?

Gizemli Hepatit nedir, sorusu dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gündeme geldi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), dün yaptığı açıklamayla ülkede çocuklara bulaşan ve kaynağı bilinmeyen akut hepatit vakasının 180’e ulaştığını duyurdu. Öte yandan vakaların yarısında "Adenovirüs" tespit edildi. Aniden ortaya çıkan ve çocuklarda hızla yayılan hastalığın nedeni ise henüz bilinmiyor. Hepatit, karaciğeri etkileyen ve doğru şekilde tedavi edilmezse ölümcül sonuçlara yol açabilen bir hastalık. İlerleyen hepatit virüsü karaciğer yetmezliğine neden olabiliyor. Oldukça ciddi sonuçları olan İngiltere’de ortaya çıkan hepatit virüsü tüm dünyada endişeye sebep oluyor.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Karaciğer iltihabını tanımlamak için kullanılan geniş bir terim. Genellikle virüslerin yol açtığı bir enfeksiyon olan hepatit, bazı kimyasallara maruz kalma, aşırı alkol ve bazı genetik hastalıklardan da kaynaklanabilir. Hastalarda genellikle ciltte ve gözlerde sarılık, koyu renk idrar, cilt kaşıntısı, kas ağrısı ve iştah kaybı belirtileri görülüyor.



Belirli virüslerin yol açtığı A, B, C, D ve E olarak adlandırılan beş ana hepatit türü bulunuyor. Bazı hepatitler ciddi bir soruna yol açmadan iyileşme gösterirken, bazıları uzun süreli olabiliyor.



Ancak çocuklarda rastlanan karaciğer iltihaplanmalarının bunlardan kaynaklanmadığı belirlendi

Özellikle çocukların sağlığını oldukça tehlikeye atan hepatit virüsü için ebeveynlerin bilinçlenmesi gerekiyor.

HEPATİT BELİRTİLERİ

Gözlerin veya cildin beyaz kısmının sararması (sarılık)

Koyu idrar

Soluk, gri renkli dışkı (kaka)

Kaşınan cilt

Kas ve eklem ağrısı

Yüksek sıcaklık

Hasta hissetmek ve hasta olmak

Her zaman alışılmadık şekilde yorgun hissetmek

İştah kaybı

Karın ağrısı