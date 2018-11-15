Gittiği her takımları Süper Lig'e çıkaran oyuncu futbolu bıraktı

Adana Demirspor'un 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Akın, profesyonel futbol hayatını sonlandırdığını duyurdu. Mavi-lacivertlilere sezon başında transfer olan Murat Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Şampiyonluk yolunda Adana Demirspor'a başarılar"

"Bugün itibarıyla profesyonel futbol hayatımı sonlandırmış bulunmaktayım. Sayısız güzel başarılar elde ettiğim kariyerimde, bundan sonrasında ülke futboluna katkı sağlamak için elimden geleni yapacağım. Şampiyonluk yolunda Adana Demirspor'a başarılar diliyorum. Eminim ki bu yolun sonunda hedefe ulaşılacaktır. Sayın başkanım Murat Sancak'a çok teşekkür ediyorum."

8 kez TFF 1. Lig şampiyonluğu yaşadı

Kariyerinde 8 kez TFF 1. Lig şampiyonluğu yaşayan Murat Akın, Adana Demirspor'da süresiz kadro dışı bırakılmıştı.