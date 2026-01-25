Girona’da ‘1 Numara’ krizi: Livakovic gidiyor, Ter Stegen geliyor!

  • İSTANBUL
Giriş Tarihi:
Fenerbahçe’den kiralık gittiği Girona’da henüz hiçbir maça çıkamayan Dominik Livakovic, İspanya defterini kapatıyor. Girona yönetimi, Barcelona’dan kadrosuna kattığı Ter Stegen’e 1 numaralı formayı giydirmek için Livakovic ile yolları ayırmaya çalışırken; Hırvat kalecinin hedefi eski takımı Dinamo Zagreb’e dönmek.

İspanya La Liga ekiplerinden Girona’da kale hattında hareketli saatler yaşanıyor. Fenerbahçe’den büyük umutlarla kiralanan ancak yedek kulübesine mahkum kalan Dominik Livakovic, takımdan ayrılma kararı aldı. İspanyol basınına yansıyan haberlere göre Girona, yeni transferi Marc-Andre ter Stegen’i Pazartesi günü oynanacak Getafe maçına yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. Alman kaleciye, Livakovic’in taşıdığı 1 numaralı formayı vermeyi planlayan kulüp, Hırvat eldivenle sözleşme feshi için masaya oturdu. Birkaç farklı kulüpten teklif almasına rağmen kariyerine dair net bir duruş sergileyen Livakovic’in, futbola başladığı ve efsaneleştiği Dinamo Zagreb’e geri dönmek istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'den İspanyol ekibi Girona'ya kiralık olarak giden Dominik Livakovic geleceği hakkında kararını verdi.

İspanya La Liga'da pazartesi günü Getafe ile karşılaşacak Girona, yeni transferi Marc-Andre ter Stegen'i bu maça yetiştirmek istiyor.

İspanyol ekibi, Barcelona'dan kadrosuna kattığı Stegen'in henüz La Liga listesine yazamadı.

FORMASINI VERMEK İSTİYORLAR

AS'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe'den kiralanan Dominik Livakovic ile yollarını ayırmak isteyen Girona, Livakovic ile vedalaşıp Hırvat eldivenin giydiği 1 numaralı formayı Stegen'e emanet etmek istiyor.

Girona, pazartesi maça kadar olan dilimde Livakovic ile yollarını ayıramazsa, Stegen'e başka bir numara verecek.

GELECEĞİ İÇİN NET KARAR

Girona'dan ayrılmak isteyen ve sözleşme fesih isteğini aylar öncesinden dile getiren Livakovic ise geleceği konusunda net bir tavır ortaya koyuyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Livakovic, birkaç teklif almasına rağmen eski takımı Dinamo Zagreb'e dönmek konusunda ısrar ediyor.

İSPANYA'DA MAÇA ÇIKMADI

Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde Girona'ya kiralanan Livakovic, İspanyol ekibinde maça çıkmadı.

