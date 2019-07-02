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Girişimcileri 4 milyonluk yatırımla uçuracak

Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, “PİLOT’ta yeni dönemle birlikte girişimlere yapacağımız yatırımlar sene sonuna kadar 4 milyon TL’yi aşacak” dedi.

02 Temmuz 2019 Salı 11:57
Girişimcileri 4 milyonluk yatırımla uçuracak

Türk Telekom’un erken aşama girişimleri teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği PİLOT’un yedinci dönem ekipleri belli oldu. Programın yeni dönemine seçilen 9 ekipten her birine 125’er bin lira nakit yardımı yapılacak. PİLOT çerçevesinde girişimlere 3 ay başarılı yatırımcılardan tarafından mentorluk hizmeti sunulacak. Programa başvurunun yoğun olduğunu belirten Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, “PİLOT’ta yeni dönemle birlikte girişimlere yapacağımız yatırımlar sene sonuna kadar 4 milyon TL’yi aşacak” dedi. Toplam 56 girişimi eğitim verdiklerini anlatan Er, “Bunlar 2018’de 280 çalışan istihdam etti. 24 milyon liralık ciro elde etti” açıklamasında bulundu.

Mezun olan girişimlerden 17’sinin yatırım aldığına dikkat çeken Er, “Ardında durduğumuz müteşebbislerin başarıları bizi mutlu ediyor. Türkiye’nin ilerisi için umutlandırıyor. PİLOT’a önem vereceğiz; donanımımızla, birikimimizle, bağlantılarımızla girişimcilere ve ekosisteme katkı yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Özel imkânlar sunulacak

PİLOT’ta yer alacak girişimler için kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. B2Metric AI, Blok-Z, Efilli, GameSight, Monday Hero, Pabbler, Piple, Robomotion ve Shopi programa katılmalarına karar verildi. Program boyunca ekipler, bir yandan Türk Telekom’un sunduğu özel imkânlardan yararlanacak diğer taraftan da başarılı girişimcilerden, yatırımcılardan ve müşterilerden aldıkları geri bildirimler doğrultusunda iş fikirlerini doğrulamak için çalışacaklar. Programı başarı ile tamamlayanlar, geliştirdikleri Ana Fonksiyonlara Sahip Ürün (MVP) ve iş modelini, seçkin yatırımcıların katılacağı ‘Demo Günü’ etkinliğinde sunacaklar.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:57
  1. Türk Telekom
  2. PİLOT
  3. Türk Telekom Strateji Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er
  4. B2Metric AI
  5. Blok-Z
  6. Efilli
  7. GameSight
  8. Monday Hero
  9. Pabbler
  10. Piple
  11. Robomotion
  12. Shopi
  13. Ana Fonksiyonlara Sahip Ürün (MVP)

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