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Girişimciler, BTM ile dünyaya açılıyor

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) girişimciliği teşvik için kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) tarafından koordine edilen WinGlobal projesinin ilk mezunları, önümüzdeki günlerde Amerika’daki Silikon Vadisi’ne gidip, Melek yatırımcılara sunum yaparak kendilerini anlatacak.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:13
Girişimciler, BTM ile dünyaya açılıyor

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) girişimciliği teşvik için kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) tarafından koordine edilen WinGlobal projesinin ilk mezunları, önümüzdeki günlerde Amerika’daki Silikon Vadisi’ne gidip, Melek yatırımcılara sunum yaparak kendilerini anlatacak.

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Teknopark İstanbul ortaklığı ve İSTKA’nın desteği ile gerçekleştirilen proje kapsamında ilk etapta kabul edilen 20 girişim dünyaya tanıtılacak.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, ilk mezunlarını veren projenin global startupların Türkiye’den çıkmasına destek olma hedefinin önemli bir ayağını oluşturduğunu dile getirdi. “Yenilikçi fikirleri teşvik etmezseniz, onları pazarla buluşturmazsanız, başka ülkelerin pazarı haline gelirsiniz’’ diyen Avdagiç, ’’İşte biz; Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nde içimizdeki yetenekleri, fikir sahiplerini küresel ve evrensel bir lige hazırlıyoruz” diye konuştu. BTM Direktörü İbrahim Elbaşı ise “Biz bu proje ile birlikte milyar dolarlık şirketler üreterek global arenaya açılacağımıza, yerli ve milli değerler üreteceğimize inanıyoruz” dedi.

Büyük fırsat

Etkinlikte sahne alan girişimlerden 5 tanesi ABD’deki Silikon Vadisi’ne gitmeye hak kazandı. Girişimler İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ile Eylül ayında Silikon Vadisi’ni gezecek. BTM, girişimciler için aynı zamanda ABD’deki Melek yatırımcılara proje sunumlarını yapacakları bir ‘demoday’ düzenleyecek. Böylelikle programda yer alan girişimcilerin globalleşme süreçleri kolaylaşırken, girişimcilerin yurt içi Melek Yatırım Ağlarının yanı sıra yurt dışı melek yatırım ağlarına da erişimleri sağlanacak.

 

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:13
  1. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO)
  2. Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM)
  3. WinGlobal
  4. İstanbul Ticaret Üniversitesi
  5. Teknopark İstanbul ortaklığı
  6. İstanbul Valiliği
  7. Silikon Vadisi

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