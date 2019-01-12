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Girişim fonlarına 400 milyonluk kaynak

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Tech-InvesTR Programı (Girişim Sermayesi Destekleme Programı) kapsamında girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarımına ilişkin duyuru yapıldı.

12 Ocak 2019 Cumartesi 11:03
Girişim fonlarına 400 milyonluk kaynak

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, girişim sermayesi fonlarına gelecek 5 yılda azami 400 milyon lira kaynak taahhüt edilmesi planlanıyor. 

Bakanlıktan Tech-InvesTR Programı (Girişim Sermayesi Destekleme Programı) kapsamında girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarımına ilişkin duyuru yapıldı. 

Duyuruya göre, Bakanlığın protokol imzaladığı fonlar, imza tarihinden itibaren en geç 1 tam yıl içinde kurulmak ve taahhütlerini tamamlamak zorunda olacak. Aksi takdirde imzalanan protokol iptal edilmiş sayılacak. Fonun tabi olacağı kurallarla uygulamaya ilişkin hususlar, bakanlık ile fon arasında imzalanan protokolle belirlenecek. 

Başvuru, 14 Ocak-15 Şubat 2019’da portföy yöneticisi tarafından bakanlığa yapılacak. 

Kaynak aktarılacak fonlara ilişkin bilgi formuyla başvuru belgelerinin 15 Şubat mesai bitimine kadar bakanlığa ulaştırılması gerekecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 11:03
  1. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  2. Tech-InvesTR Programı (Girişim Sermayesi Destekleme Programı)
  3. girişim sermayesi fonları

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