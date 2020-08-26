Giresun'un Yağlıdere ilçesinde selden etkilenenler yaşadıklarını anlattı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesi sakinleri 22 Ağustos tarihinde meydana gelen selde yaşadıklarını paylaştı.

Yağlıdere Merkez Akdoğan Mahallesi Muhtarı Telat Saka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yörede etkili olan yağış nedeniyle belediyeye geldiğini söyledi.



Daha sonra ise ilçe merkezindeki durumu yerinde görmek için kent girişine geldiğini vurgulayan Saka, derenin taşması nedeniyle geri dönmek istediğini, bunda başarılı olamadığını belirtti.

İki üç kez suyu aşmayı denediklerini ifade eden Saka, "Bölge komple suydu. Geri dönmek istedik. Ancak suyun seviyesi yükselmişti. Mahsur kaldık. İki üç kez suyu aşmayı denedik, olmadı." dedi.

- "Korktum, ölümden korktum. Elim ayağım titredi"

Bölgeye iş makinesinin gelmesi ve yaptığı çalışmaların ardından mahsur kaldıkları yerden kurtulduklarını kaydeden Saka, "Bu olay ancak yaşanır, anlatılmaz. Korktum, ölümden korktum. Elim ayağım titredi." diye konuştu.

-"Çok kötü bir durumdu. Allah kimseye de yaşatmasın"

Yağlıdere ilçe merkezinde ikamet eden Onur Yanbul de 22 Ağustos gecesi arkadaşıyla birlikte araçla Espiye ilçesinden Yağlıdere'ye döndüklerini söyledi.

Yanbul, kent merkezine girişte asfalta doğru gelen su gördüklerini belirterek, derenin taştığını ve sel sularının daha sonra aracı aşmaya başladığını ifade etti.

Arkadaşı ile aracı kurtarmaya çalıştıklarını vurgulayan Yanbul, şunları söyledi:

"Araç sele gidecekti. Arkadaşımla birlikte arabayı iterek uzaklaştırmaya çalıştık. 10-15 metre aşağıya doğru itmeyi başardık ve suların olduğu bölgeden uzaklaştırarak park ettik."

Suların yükselmeye başlamasıyla çok garip duydular hissettiğini aktaran Yanbul, "Çok ürkütücüydü. Ani gelişen bir durum. 10-15 saniyede sular yükseldi. O anları, anlatırken yeniden yaşıyorum. Çok kötü bir durumdu. Allah kimseye de yaşatmasın." diye konuştu.

Yanbul, güzergahı kullanan askeri ve sivil araçların olduğunu, kendilerine durumu anlatarak geri dönmelerini sağladıklarını sözlerine ekledi.



