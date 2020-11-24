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Spor Giresunspor'dan Kızılay'a kan bağışı desteği
Spor

Giresunspor'dan Kızılay'a kan bağışı desteği

Kulüp başkanı Hakan Karaahmet: - "Tüm taraftarlarımızı, tüm Giresunluları kan bağışı yapmaya, özellikle bu süreçte kan bağışlamaya davet ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-24 12:26:58 -
Giresunspor'dan Kızılay'a kan bağışı desteği


GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp başkanı Hakan Karaahmet ve yönetim kurulu üyeleri, Kızılay'a destek amacıyla kan bağışında bulundu.

Atatürk Meydanı'nda Kızılay aracında kan bağışında bulunan Karaahmet, burada gazetecilere, yaşanılan süreçte en önemli unsurun sağlık olduğunun bir kez daha anlaşıldığını söyledi.

Özellikle Kızılay'ın yürüttüğü kan bağış kampanyalarına mutlaka destek olunması gerektiğini dile getiren Karaahmet, "Çok önemli, biz de Giresunspor camiası olarak kan bağışladık. Giresunspor sadece bir futbol takımı değil, her sosyal projenin içerisinde, her meselenin içerisinde, her süreç içerisinde yer alan bir kulüp." dedi.

Karaahmet, yeni bir kampanya başlattıklarını ifade ederek, "Tüm taraftarlarımızı, tüm Giresunluları kan bağışı yapmaya, özellikle bu süreçte kan bağışlamaya davet ediyoruz. Özellikle bu süreçte kan bağışına çok ihtiyaç var. İnşallah bizimle beraber Giresun'da Kızılay iyi bir kan bağışı alır." diye konuştu.


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