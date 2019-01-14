Giresunspor'dan Barcelona'ya ilginç teklif!
Giresunspor sosyal medya üzerinden Barcelona'ya ilginç bir teklifte bulundu. Dünya devi Barcelona'yı Giresun’un bir köyü olan Barça köyüne davet ederek ‘Dünya'nın en kaliteli fındığını yemeye, Giresun'un Barça köyüne bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.14 Ocak 2019 Pazartesi 18:04
Giresunspor sosyal medya hesabı üzerinden dünya devi Barcelona’ya ilginç bir teklifte bulundu. Barcelona’ya Giresun’un bir köyü olan Barça köyüne davet ederek ‘Dünya'nın en kaliteli fındığını yemeye, Giresun'un Barça köyüne bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Barcelona ise bu esprili teklife, “Bu doğru. Giresun'a bağlı 'Barça' isimli bir köy olduğunu biliyoruz. Türkiye ile olan bağlarımıza bir başka güzel örnek. Orada yaşayan 'Barçalılara' selam olsun” sözleri ile cevap verdi.
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