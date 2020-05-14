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Spor

Giresunspor'da saha çalışmaları başladı

Kulüp Asbaşkanı Sinan Akgün: "Önümüzde ligin yeniden başlayacağı tarihe kadar bir aylık zaman var. Hedefimiz bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmek"

Yeniakit Publisher
2020-05-14 13:44:36 -
Giresunspor'da saha çalışmaları başladı

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp asbaşkanı Sinan Akgün, sezonun kalan haftaları için Giresun'da saha çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salı günü oyuncuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin yapıldığını belirtti.

Sonuçların temiz çıkmasının ardından da bu sabah itibarıyla saha çalışmalarına başladıklarını ifade eden Akgün, 19 Haziran'da yeniden başlayacak lig hazırlıklarını kentte devam ettireceklerini dile getirdi.

Ligde play-off mücadelesi verdiklerini ve sezon sonunda da bu hedeflerine ulaşmak istediklerini aktaran Sinan Akgün, şöyle konuştu:

"Önümüzde ligin yeniden başlayacağı tarihe kadar bir aylık zaman var. Hedefimiz bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmek. Zorlu bir süreç bizi bekliyor, bunun farkındayız. Play-off hedefimizi gerçekleştirme adına en iyi şekilde hazırlanacağız. Kalan haftalarda başarılı sonuçlar alarak bu hedefimizi gerçekleştireceğimize inanıyorum."

Akgün, sezonda kalan yedi maçın beşini kendi saha ve seyircileri önünde oynayacaklarını, play-off'a kalma adına bu avantajlarını en iyi şekilde kullanmak istediklerini de sözlerine ekledi.

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