Giresunspor'da olağanüstü kongre kararı





GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, olağanüstü kongreye gitme kararı aldıklarını duyurdu.

Bozbağ, Giresunspor Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, kulüp yönetimini devraldıkları 2012 yılından bu yana yaklaşık 20 milyon lira borç ödediklerini söyledi.

Yönetim kurulundaki arkadaşları ile Giresunspor'u daha ileriye taşımak için mücadele verdiklerini dile getiren Bozbağ, büyük fedakarlıklar yaparak kulübü bugünlere getirdiklerini vurguladı.

Bozbağ, Giresunspor'u güzel günler beklediğine işaret ederek, "Kongre kararı aldık. Takımı daha ileriye taşıyacak, daha hevesli, daha arzulu yönetim kurulları inşallah kongrede yarışır. Aralık ayı içerisinde, Altınordu maçından sonra ikinci kongreyi yapmış olacağız. Tarihleri daha sonra bildirilecek ama tahminimce 21 ve 27 Aralık olarak görünüyor." diye konuştu.





- "Ben burada olacağım"





Mustafa Bozbağ, Giresunspor'un en kötü gününde görevde olduklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Şimdi de görevdeyiz. 'Acaba başkan tekrar aday olacak mı?' diye herkes soracak. Ben hangi şartlarda tekrar aday olacağımı geçmişteki toplantılarda söylemiştim. Bir insan kongre kararı alıp, onun üzerinden yorum yapmaz. Kongre kararı demek, seçim demektir. Kim kendini güçlü hissediyorsa... Hep söylüyorum, kapalı kapılar arkasında, sosyal medyada değil. Toplanın, birleşin, Giresunspor'a hizmet için yarışa gelin. Ben burada olacağım."

Ciddi bir kongre olacağını dile getiren Bozbağ, "Oy kullanabileceklerin girebileceği güvenlik sistemi olacak. Eğer birisi konuşacaksa, aidatını yatıracak ve konuşma hakkını elde edecek." ifadelerini kullandı.



