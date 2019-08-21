Giresunspor'da ayrılık - Ozan Can Kökçü, Azerbaycan Premier Ligi ekiplerinden Sabah'a transfer oldu



GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un genç oyuncusu Ozan Can Kökçü, Azerbaycan Premier Ligi temsilcisi Sabah'a transfer oldu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 21 yaşındaki Azerbaycanlı sol kanat oyuncusunun, ülkesinin takımlarından Sabah'la anlaştığı belirtildi. Kulübe verdiği katkılardan dolayı teşekkür edilen oyuncuya, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.



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