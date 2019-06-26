0553 313 94 23

Giresunspor yeni sezonu planlıyor

- Kulüp basın sözcüsü Ferhat Karademir:- "Şu an kadro planlaması üzerinde çalışıyoruz. Öncelikle iç transferi bitirip dış transfere yöneleceğiz"

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:04
Giresunspor yeni sezonu planlıyor


GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp basın sözcüsü Ferhat Karademir, iç ve dış transferde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Karademir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Erkan Sözeri'nin raporları doğrultusunda hareket ettiklerini belirtti.

İç transferde devam edilecek oyuncular ile görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Karademir, "Şu an kadro planlaması üzerinde çalışıyoruz. Öncelikle iç transferi bitirip dış transfere yöneleceğiz. Hedefe götürecek kadroyu kurmak istiyoruz. Kulübün şartları doğrultusunda en iyi hamleleri yapmak zorundayız." dedi.

Karademir, takımın yeni sezon çalışmalarına 1 Temmuz Pazartesi Giresun'da başlayacağını ifade ederek, "Mevcut oyuncularla takım top başı yapacak. Erzurum ve Bolu'da kamp yapacağız. Transferler yapıldıkça kampa oyuncu katılmaya devam edecektir." diye konuştu.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 15:04
  1. çalışma
  2. Giresunspor
  3. transfer
  4. yeni sezon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Enerji veren besinler nelerdir?
    1. Enerji veren besinler nelerdir?
    2. İtalyan yüzücüler Erzurum'da kampta
    3. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu;..
    4. Ordu’da çevre ve turizm zabıtası
    5. MYP Lideri Yılmaz, Bahçeli -Akşener..
    6. THY’nin ’rüya uçak’ olarak..
    7. Atıcılıkta ilk olimpiyat kotası
    8. Merkezefendi’de ilaçlama çalışmaları..
    9. Emlak Konut’tan yatırımcılara yepyeni..
    10. Eyüpsultan ve Kağıthane'deki market..
    11. Sıcaktan bunalanlar okulun bahçesine..
    12. VM Doğum Akademisi başlıyor
    13. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! O..
    14. Bülent Arınç'tan çok konuşulacak yeni..
    15. Ülke şokta! Teröristler köyde katliam..
    16. Malatya’daki mültecilerin durumu..
    17. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    18. TCMB döviz kurları
    19. Eyüpsultan’da temizlik ve tadilat..
    20. DenizBank'tan "Enflasyona Endeksli..
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler