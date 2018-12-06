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Giresunspor teknik direktörü Hüseyin Kalpar: Hakem penaltılarımızı vermedi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Giresunspor'da teknik direktör Hüseyin Kalpar, maçın hakemi Özgür Yankaya'ya tepki gösterdi. Kalpar, "Hakem bana göre böyle rahat bir maçta iyi hakemlik yapamadı" dedi.

06 Aralık 2018 Perşembe 23:03
Giresunspor teknik direktörü Hüseyin Kalpar: Hakem penaltılarımızı vermedi

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 1-0 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 80. dakikada Islam Slimani kaydetti.

Mücadelenin ardından konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar şu ifadeleri kullandı:

"Hakem iyi hakemlik yapamadı"

lk yarıda penaltı pozisyonu var, net penaltı. 2. yarıda yine penaltı pozisyonu var. Kaybetmeyi hak etmedik. Ne olursa olsun, iki takımı da kutlamak istiyorum. Hakem bana göre böyle rahat bir maçta iyi hakemlik yapamadı."

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 23:03
  1. Fenerbahçe
  2. Türkiye
  3. Giresunspor
  4. Giresun
  5. Hüseyin Kalpar

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