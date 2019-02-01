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Giresunspor kadrosunu 12 oyuncuyla güçlendirdi

1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un başkanı Sacit Ali Eren, ara transfer döneminde kadrolarına 12 oyuncu kattıklarını söyledi.

01 Şubat 2019 Cuma 14:43
Giresunspor kadrosunu 12 oyuncuyla güçlendirdi

Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer döneminin son saatlerinde Adana Demirspor'dan Malili Djemoussa Traore'yi 6 aylığına kiraladıklarını belirtti.

Yaklaşık bir ay yoğun bir süreç yaşadıklarını dile getiren Eren, teknik direktör Ümit Özat'ın verdiği rapor doğrultusunda kadrolarını Sercan Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 5'i yabancı 12 oyuncuyla güçlendirdiklerini vurguladı.

Sacit Ali Eren, bazı futbolcularla yollarını ayırdıklarını ifade ederek, "Yönetim kurulu olarak bize düşen ne varsa yerine getirdik. Bundan sonra iş teknik heyet ve oyuncularda. Kalan haftalarda başarılı sonuçlar alacağımıza inancımız tam." diye konuştu.

Ligin 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü Şanlıurfa'da oynayacakları Tetiş Yapı Elazığspor maçından 3 puanla ayrılmak zorunda olduklarının altını çizen Eren, "Mutlak kazanmamız gereken bir maç. Üç puandan başka bir düşüncemiz yok. Sahadan istediğimiz sonuçla ayrılarak ligde çıkış yakalamak ve üst sıralara doğru hızla tırmanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 14:43
  1. Şanlıurfa
  2. Elazığ
  3. Adana
  4. ara transfer dönemi
  5. Giresun
  6. Giresunspor Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren
  7. Spor Toto 1. Lig

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