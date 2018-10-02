Giresunspor, Diyadin ile yolları ayırdı
1. Lig ekiplerinde Giresunspor, Teknik Direktör Metin Diyadin ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.02 Ekim 2018 Salı 17:48
Ligin 7. haftasında Adanaspor'a evinde son dakikada yediği gol ile yenilen Karadeniz temsilcisinde yönetim bugün Teknik Direktör Metin Diyadin ile bir araya geldi. Toplantının sonunda Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı kısa açıklamada, "Teknik direktörümüz Metin Diyadin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız" dedi.
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