Giresunspor, Diyadin ile yolları ayırdı

Ligin 7. haftasında Adanaspor'a evinde son dakikada yediği gol ile yenilen Karadeniz temsilcisinde yönetim bugün Teknik Direktör Metin Diyadin ile bir araya geldi. Toplantının sonunda Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı kısa açıklamada, "Teknik direktörümüz Metin Diyadin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız" dedi.